’Afrojack koopt gigantisch Belgisch landgoed’

Lange tijd leek het Rijsdijk maar niet te lukken zijn gigantisch landgoed, waarvoor hij ooit 20 miljoen euro vroeg, te verkopen. Ook Afrojack zou al langere tijd interesse hebben gehad in het huis, maar van een overeenkomst kwam maar het niet. Rijsdijk besloot daarop 50 van de 57 hectare grond te verkopen aan een natuurorganisatie, waardoor ook de vraagprijs van het landgoed zakte. Het bleek de doorslag voor Van de Wall; de dj zou nu de trotse eigenaar van het landgoed zijn. Dat meldt Quote. Hoeveel de dj voor het landhuis en de bijgebouwen heeft betaald, is niet bekend.

Opmerkelijk genoeg is er op een van zijn andere huizen, zijn woning in Leersum, beslag gelegd door de fiscus omdat hij tussen 2012 en 2014 geen inkomstenbelasting zou hebben betaald. Hoewel de advocaat van de dj destijds liet weten dat Afrojack zijn juridische en fiscale zaken had overgelaten aan ’deskundige adviseurs in binnen- en buitenland’ en ’in goed overleg met de Belastingdienst zijn verplichtingen alsnog volledige zal nakomen’ als zou blijken dat hij inderdaad onbedoeld te weinig belasting heeft betaald, is het beslag nog altijd niet opgeheven.