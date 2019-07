Obsessieve fan Chloe Grace Moretz aangeklaagd

De fan stond in korte tijd twee keer voor de deur bij de actrice. De eerste keer was in de nacht van zondag 30 juni, toen hij over het hek klom. Chloe zelf was niet thuis, haar familie belde de politie. De man bleek echter hardleers: enkele uren nadat hij de cel mocht verlaten, stond hij opnieuw voor haar deur. Opnieuw was Chloe er niet, opnieuw maakte haar familie melding van de indringer.

Na de tweede keer werd de man opgepakt voor stalking, maar naar verluidt vindt de aanklager het daar niet ernstig genoeg voor. Chloe en haar familie proberen een straatverbod voor de man te krijgen.

De 22-jarige Chloe heeft vaker last gehad van stalkende fans. In 2017 moest ze een contactverbod voor een stalker aanvragen bij de rechtbank. Ook moest ze de politie bellen toen een jonge fan haar tuin in kwam skaten, en haar koekjes aanbood.