Rob Stenders wil nooit meer een ochtendshow maken

Stenders maakte tussen 2000 en 2004 de ochtendshow op 3FM. Daarna stapte hij met zijn team over naar Yorin, waar hij de ochtendshow nog drie jaar voor zijn rekening nam. „Ik ben geen ochtendmens”, vertelde de dj zondag in de uitzending op NPO Radio 1. „De eerste weken na het begin van de show op 3FM heb ik alleen maar zitten klagen, vooral het eerste uur, tussen zes en zeven.”

Op een dag werd Stenders in een kroeg aangesproken door een vrachtwagenchauffeur: „Hij zei: Rob, ik volg je al een tijdje en ik geniet van je. Maar je moet niet zo zitten klagen. Je draait drie uur per dag plaatjes - weet je hoeveel mensen er op dat moment écht aan het werk zijn? En daar had ’ie eigenlijk wel een punt.”

Uiteindelijk kreeg Stenders toch wel lol in het maken van het ochtendprogramma. Maar nogmaals de ochtend in? „Nee”, antwoordde hij resoluut. De dj is sinds 2021 werkzaam als programmadirecteur van Radio Veronica.