Eva Simons in verwachting van eerste kindje

„Ik ben zwanger”, schrijft ze onder de foto. Het is het eerste kindje voor de 37-jarige Simons en haar zes jaar jongere vriend Sebastiaan Zwarts, met wie ze sinds 2019 samen is.

Eva Simons begon in 2004 in de meidengroep Raffish. In 2009 ging ze solo. Sindsdien had ze internationaal grote successen met hits als Policeman, This Is Love, Take Over Control en Silly Boy. Ook was ze jurylid bij de talentenjacht Idols.