'Zure' verjaardag dochter Johnny Depp

Johnny Depp en zijn ex Vanessa Paradis waren present op het verjaardagsfeest van hun dochter in Los Angeles. Ook Amber Heard, met wie de acteur in januari trouwde, was van de partij woensdag. 'Sour Sixteen', zo noemde de jonge Depp op Instagram haar zestiende verjaardag, in de VS vaak 'Sweet Sixteen' genoemd.

Lily-Rose debuteerde vorige maand als model in een shoot voor het Australische tijdschrift Oyster. Vader Johnny haalde de Australische pers op een andere manier; omdat hij zijn hondjes dat land binnensmokkelde loopt hij nu het risico op een gevangenisstraf of boete.