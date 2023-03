Premium Het beste van De Telegraaf

Koukleumen en uitslovers op rode loper voor Boekenbal

Door Paola van de Velde en Eline Verburg Kopieer naar clipboard

Connie Palmen op de rode loper voor het 71e Boekenbal. Ⓒ ANP

Amsterdam - Het leek wel een midwinterfeest: in de stuivende sneeuw en ijskoude wind verzamelde tout literair Nederland zich rillend en klappertandend in feestkledij voor de stadsschouwburg ITA in Amsterdam voor het 71e Boekenbal, waarmee traditiegetrouw de Boekenweek - de 88e dit jaar alweer - feestelijk van start gaat.