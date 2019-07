Sophie Turner en Joe Jonas in therapie

Joe Jonas en Sophie Turner Ⓒ BSR Agency

Om hun onlangs overleden hond Waldo Picasso voor altijd bij zich te hebben, hebben Joe Jonas en Sophie Turner beide een tatoeage van hun viervoeter laten zetten. Het dier overleed vorige week woensdag na een aanrijding in New York. Dit meldt Billboard. Het is niet de enige manier waarop de twee sterren omgaan met het verlies van hun huisdier.