Ed Sheeran breekt tourrecord U2

U2 vestigde het record van ruim 661 miljoen euro in 2011 met de 360° tour. En met nog twaalf optredens te gaan zit Ed er al een miljoen boven, weet The Guardian. Wel is er een erg groot verschil tussen het aantal optredens. De tour van U2 bestond uit 110 optredens, terwijl Ed al in 2017 is begonnen met zijn Divide-tour en in totaal wel 255 concerten geeft.

Het is daarom ook niet heel gek dat ook wat betreft bezoekersaantallen de tour van Ed U2 voorbijstreeft. Zo'n 7,3 miljoen fans kwamen op U2 af en Ed Sheeran heeft al 8,5 miljoen fans naar zich toe weten te trekken.

Ed is in ieder geval erg blij en bedankt zijn fans uitbundig voor het bezoeken van zijn shows.

Ⓒ Instagram