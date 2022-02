Ex Hugh Hefner: ’Ik betrapte hem met mijn hond’

Sondra hangt in de tiendelige reeks duidelijk de vuile was buiten over de in 2017 overleden Hefner. De voormalige Playboy Bunny doet uit de doeken hoe ze ooit haar toenmalige minnaar in een gecompromitteerde situatie aantrof met hun hond. Sindsdien zou ze haar huisdier nooit meer alleen met Hugh hebben gelaten.

„Ik liep een kamer binnen en zag dat hij... met mijn hond, met onze hond”, vertelt ze terwijl ze recht in de camera kijkt. „Ik had iets van: wat ben je aan het doen?! Daarop zei hij dat ’ook honden hun behoeftes hebben’. Ik vertelde hem te stoppen en heb hem nooit meer alleen gelaten met de hond. Ik kon gewoon niet geloven wat ik had gezien.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Hugh Hefner met Sondra Theodore, eind jaren zeventig. Ⓒ Getty Images

Door het slijk

Sinds het overlijden van Hugh Hefner klappen steeds meer voormalige Playmates uit de school en lijken de vrouwen iedere mogelijkheid aan te grijpen zijn naam door het slijk te halen. Ook in de tiendelige docuserie Secrets of Playboy wordt de ene na de andere heftige onthulling gedaan. Zo zouden de Bunnies, die een ogenschijnlijk gelukkig leven leidden, zijn gekleineerd, gedrogeerd en zelfs misbruikt.

Hefner overleed in 2017 op 91-jarige leeftijd in zijn Playboy Mansion in Beverly Hills – en kan zich dus niet meer verdedigen tegen alle aantijgingen van de afgelopen maanden.