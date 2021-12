Premium Het beste van De Telegraaf

’Een geest in de keel’: spannend dubbelportret van dichteressen

— Wat: non-fictie — Wie: Doireann Ní Ghríofa — Uitgever: Van Oorschot

Door Lies Schut Kopieer naar clipboard

’Dit is een vrouwelijke tekst’. Zo begint de Ierse Doireann Ní Ghríofa (1981) haar prozadebuut Een geest in de keel. Dat zij vrouw is, moeder, en sinds de middelbare school in de ban van de beroemde achttiende-eeuwse rouwklacht van dichteres Eibhlin Dubh Ní Chonaill, deed haar besluiten hun beider levens te onderzoeken. Het resultaat is een combinatie van autofictie, literatuuranalyse en geschiedschrijving, bekeken vanuit een post-feministisch perspectief.