Willeke Alberti maakt het goed na val op podium

Willeke, die begin deze maand jarig was, schrijft dinsdagochtend op Instagram dat ze erg heeft genoten van het optreden. „Het is met geen woorden te beschrijven hoe ik mij voel”, aldus de zangeres, die ook dinsdag haar 75e verjaardag viert in Amsterdam. „Wat een prachtige zaal, een genot om in te spelen. En wat een liefde van jullie, mijn fans, mijn publiek. Dank jullie wel! Enne....het was even schrikken maar het gaat goed met mij (en mijn knie)!”

Na haar twee verjaardagsconcerten volgt vanaf maart een jubileumtournee langs een aantal theaters in het hele land.