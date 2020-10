Datingapp zegt sorry na verwijderen account Sam Smith

„Sorry Sam Smith!”, schrijft Hinge op Twitter nadat Sam over het voorval had gepraat in de talkshow Watch What Happens Live van Andy Cohen. „Geef ons een tweede kans om een speciaal iemand voor je te vinden. We zullen je profiel verifiëren.”

Tegen Andy vertelde Sam dat hij zich behoorlijk alleen voelt tijdens de coronalockdown en dat hij daarom online naar gezelschap zocht. Dat was echter van korte duur. „Ze gooiden me er al na een avond af omdat ze dachten dat ik een catfish was die deed alsof hij mij was.”

Andy adviseerde hem vervolgens om over te stappen op Tinder omdat hij dan een geverifieerd account zou krijgen. „Ik zal wel moeten”, antwoordde Sam daarop.