Kalush Orchestra ’erg blij’ met Liverpool vanwege muzikaal erfgoed

„Hoewel we nog niet het voorrecht hebben gehad om de stad te bezoeken, is het muzikale erfgoed van de stad over de hele wereld bekend. Spelen op dezelfde plek waar The Beatles begonnen, zal een moment zijn dat we nooit zullen vergeten!”, laat Kalush Orchestra weten in een verklaring nadat in The One Show op BBC One vrijdagavond de gaststad van het aankomende songfestival bekend is gemaakt. Het evenement vindt van 9 tot en met 13 mei plaats in de Liverpool Arena.

De band vindt het jammer dat de competitie niet in hun thuisland kan plaatsvinden. „We weten dat de mensen in Liverpool warme gastheren zullen zijn en dat de organisatoren in staat zullen zijn om een echt Oekraïens tintje te geven aan Eurovisie 2023 in deze stad.” Frontmag Oleh Psiuk keek ook alvast vooruit op de editie van het jaar daarna en zegt te hopen het festival dan alsnog naar Oekraïne te kunnen halen. „Ik wil iedereen er aan herinneren dat het onze missie is om ervoor te zorgen dat het Eurovisie Songfestival 2024 in Kiev zal zijn.”

Liverpool kreeg de voorkeur boven Glasgow, dat ook nog in de race was voor de organisatie. Andere steden die dit jaar kans maakten waren Birmingham, Leeds, Manchester, Newcastle en Sheffield. Zij vielen vorige week af.