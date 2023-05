Eerste Zweedse steden melden zich voor Eurovisie Songfestival

Zweden heeft het songfestival zes keer gehuisvest. Stockholm was drie keer gastheer, Malmö twee keer en Göteborg organiseerde het één keer. Hoewel de hoofdstad het evenement al meerdere keren heeft georganiseerd, is de gemeente weer enthousiast. „Stockholm heeft de capaciteit. We zouden het Eurovisie Songfestival heel graag in Stockholm zien”, zegt een woordvoerder tegen Zweedse media.

Örnsköldsvik had in 2016 ook al interesse, maar viel toen af omdat de stad niet genoeg plek zou hebben. Destijds werd wel bedacht om artiesten en personeel te laten overnachten op cruiseschepen in de haven. „Dat doen we ook bij enkele andere grote evenementen. We hebben immers een haven en vanuit daar kom je ook heel centraal de stad in”, zegt een woordvoerder.

Kosten

Steden als Malmö en Göteborg weten juist nog niet of ze het songfestival willen organiseren. Beide steden zeggen dat ze eerst willen weten wat het gaat kosten.

Hoewel Stockholm een grote kanshebber is, zit niet iedereen te wachten op het evenement. Voetbalclubs Hammarby en AIK laten weten dat het midden in het seizoen niet handig is om een stadion kwijt te zijn.