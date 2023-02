Iraanse regisseur Jafar Panahi na ruim half jaar uit gevangenis

De bekroonde filmmaker was eerder deze week in hongerstaking gegaan uit protest tegen zijn gevangenschap. Panahi werd in juli opgepakt, waarna werd besloten dat hij de zes jaar celstraf waartoe hij in 2010 werd veroordeeld moest uitzitten. Hij werd destijds veroordeeld wegens „het maken van propaganda tegen de Islamitische Republiek.”

De 62-jarige Panahi won in zijn carrière meerdere prijzen, zoals de Gouden Leeuw op het beroemde filmfestival van Venetië. Die kreeg hij in 2000 voor zijn film The Circle.

In Iran wordt al maanden gedemonstreerd tegen onderdrukking door het regime na de dood van de jonge vrouw Mahsa Amini. Zij overleed in september nadat ze was opgepakt door de zedenpolitie. Verscheidene mensen uit de Iraanse filmwereld steunden de protesten en werden vastgezet. Een van hen was de prominente actrice Taraneh Alidoosti. Zij werd in december opgepakt maar kwam in januari weer op borgtocht vrij.