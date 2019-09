Ellen DeGeneres adopteert asielhondje

Ellen deelde met haar publiek dat ze sinds de komst van ’de kleine’ niets anders doet dan foto’s en filmpjes maken. „Ik moest een andere telefoon pakken, want mijn batterij was zo goed als leeg omdat ik elk stapje heb vastgelegd.” Volgens DeGeneres is de viervoeter uit een penibele situatie gered. „Ze woonde bij onverantwoordelijke eigenaren, die haar buiten in een kooi hielden vanaf dat ze 2 maanden oud was. Dus ze kon nooit rennen, had geen speelgoed, kwispelde niet, maar is nu allemaal veranderd. Nu woont ze naast Oprah Winfrey”, aldus Ellen.

Ellen en Portia hadden al 3 honden, die volgens de presentatrice niet direct enthousiast waren met de komst van de nieuwe pup. „Ze waren boos, omdat ze zich waarschijnlijk realiseerden dat ze mijn fortuin straks door vieren moeten delen”, grapte Ellen.