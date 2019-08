A$AP Rocky mag zijn vonnis in vrijheid afwachten

De Zweedse rechtbank doet op 14 augustus uitspraak. Rakim Mayers, de echte naam van A$AP Rocky, wordt verdacht van mishandeling bij een vechtpartij op 30 juni. Volgens een Zweedse rechtbankverslaggever voor Aftonbladet vielen A$AP Rocky en de twee andere verdachten elkaar van blijdschap in de armen nadat het nieuws over hun voorlopige vrijlating bekend werd. Ook juichte het publiek.

Advocaat Slobodan Jovicic zegt dat het een succes is dat ze niet meer vastzitten, maar dat het niet betekent dat ze echt vrij zijn. „We wachten nog twee weken in spanning af”, zegt de advocaat die erg lovend spreekt over zijn cliënt. „Hij is zeer sympathiek, super intelligent, erg charmant en is een fijne cliënt om mee te werken. Hij heeft de situatie op een goede manier aangepakt.”

ASAP naar huis

Robert O’Brien zegt in een verklaring dat „iedereen heeft gezien dat ze zich tijdens het proces goed hebben gedragen. Ze hadden niet mogen worden vastgehouden maar we zijn blij dat ze nu worden vrijgelaten. We willen Zweden bedanken en iedereen die heeft deelgenomen aan het juridische proces.”

O’Brien zegt dat ze de Amerikaanse president Trump hebben gesproken en dat hij blij is met de boodschap. Trump stuurde er zelf ook nog een jolige tweet achteraan. „A$AP Rocky is vrijgelaten uit de Zweedse gevangenis en is onderweg naar de Verenigde Staten. Het was een Rocky Week, kom naar huis ASAP A$AP.” Of A$AP Rocky daadwerkelijk Zweden mag verlaten wordt niet duidelijk.