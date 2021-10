Charlène deelt eerste foto na ziekenhuisopname

De foto van de prinses komt precies een maand na haar ontslag uit een Zuid-Afrikaans ziekenhuis. Daar werd ze op 1 september met spoed en onder een schuilnaam opgenomen nadat ze was ingestort, zo maakte het Monegaskische koningshuis toen bekend. Niet lang daarvoor was de prinses in Zuid-Afrika geopereerd aan een infectie aan haar oren, neus en keel. De ziekenhuisopname zou met een complicatie van die operatie te maken hebben.

Princes Charlène verblijft al sinds mei in haar geboorteland Zuid-Afrika. In eerste instantie vloog ze er voor een korte werkreis naartoe, maar dat werd langer toen er complicaties optraden na een behandeling aan haar gebit. In augustus gaf de prinses aan tot zeker eind oktober in Zuid-Afrika te zullen blijven om te herstellen. Maar dat was nog voor de ziekenhuisopname van september.

Prins Albert en hun twee kinderen Jacques en Gabriella hebben de prinses sinds mei twee keer bezocht in het Afrikaanse land.