Jada Borsato tekent platencontract

Ⓒ Instagram / Jada Borsato

Het is niet alleen maar kommer en kwel in huize Borsato. Vorige week werd bekend dat Marco en Leontine na een huwelijk van 22 jaar uit elkaar gaan en sindsdien is de scheiding onderwerp van gesprek. In deze moeilijke tijd is er echter ook nog goed nieuws voor het gezin: dochter Jada heeft een contract getekend bij het Amsterdamse artiestenbureau NAMAM.