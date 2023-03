Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie ’Alice, darling’ toont gevolg giftige relatie

— Wat: film, drama — Regie: Mary Nighy — Met: Anna Kendrick, Kaniehtiio Horn, Wunmi Mosaku

Door Marco Weijers

Haar vriendinnen doen er alles aan om tot Alice (Anna Kendrick. m.) door dringen in ’Alice, darling ’.

Alice (Anna Kendrick) is zichzelf niet meer, vinden haar twee beste vriendinnen. Eigenlijk sinds haar relatie met de wat oudere kunstenaar Simon (Charlie Carrick). Na wat aandringen wil zij in Alice, darling best erkennen dat ze veranderd is. Al is zij er ook van overtuigd geraakt dat dit nodig was: ,,Want als je me echt zou kennen, zou je niet van me houden.”