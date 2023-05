Nieuw cocktail-trio: Wilfred, Wesley en Andy gaan voor zomerhit

Ongetwijfeld geïnspireerd door het succes van Mart Hoogkamer, die twee jaar geleden zong over zwemmen in een bekend rumdrankje, is het Veronica Offside-trio samen met hun producer Ferdi Bolland verder de drankenkast ingedoken. Zij komen met een lied waarin een rood-oranje aperitief centraal staat.

Utrecht

De bijbehorende clip – donderdagavond te zien in Veronica Inside – werd afgelopen weekend opgenomen in Utrecht. Dat zorgde voor een hoop vrolijkheid op de grachten en de naastgelegen terrassen toen kapitein Wesley kwam langsvaren en zijn vrienden zijn ’stadsie’ liet zien.

„Eerder heb ik met Wilfred en Johan Derksen een succesvol voetballiedjesalbum gemaakt”, zegt Ferdi. „Met Wilfred heb ik contact gehouden. Het idee voor dit liedje heb ik al een jaar geleden bedacht en nu verder uitgewerkt. Wesley moest aanvankelijk nog wel even nadenken over zijn medewerking. Maar hij zingt graag en heeft uiteindelijk ja gezegd. Met elkaar muziek maken is zo’n plezierige bezigheid.”

Of het een hit wordt? Andy: „We gaan het zien. Maar het opnemen van de plaat en de video vond ik in elk geval al een hit.”