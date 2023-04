Premium Het beste van De Telegraaf

Maestro viert feestdagen met familie André Rieu: ’Optreden in het paasweekend? Nee, dankjewel!’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Voordat hij naar het Verenigd Koninkrijk vertrekt om zijn tournee te vervolgen, brengt violist André Rieu de paasdagen thuis door met zijn familie. Ⓒ Marcel van Hoorn

De komende dagen houdt André Rieu zijn viool en strijkstok opgeborgen in de koffer. Na een drukke periode van een reeks optredens in het buitenland, trekt de maestro zich even terug om tijd door te brengen met zijn familie. En dus hoeven we geen paasconcerten te verwachten. „Hoe ziet dat eruit? Met gekleurde eieren en een paashaas?”