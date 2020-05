Paul McCartney: ’Little Richard schreeuwde door mijn tienerjaren’

Sir Paul schrijft dat hij veel te danken heeft aan Little Richard. „Van Tutti Frutti tot Long Tall Sally en van Good Golly, Miss Molly tot Lucille, Little Richard schreeuwde door mijn tienerjaren. Veel van wat ik nu doe, heb ik aan hem te danken.”

Overigens is dat geen geheim. De Beatle heeft in de loop der jaren verschillende keren verteld dat hij ontzettend beïnvloed was door de rock-’n-rolllegende, die zich daar overigens goed van bewust was. „Ik heb Paul alles geleerd”, heeft Little Richard vaak gezegd, zo herinnert Macca zich.

Bak heet water

In de tijd dat The Beatles in Hamburg speelden, ontmoette Paul Little Richard voor het eerst. „We mochten toen vaak bij hem in de kleedkamer zijn en zagen hoe hij zich voorbereidde op zijn optreden. Dan zat hij met een handdoek over zijn hoofd boven een bak heet water. Na een tijdje keek hij dan in de spiegel en zei dat hij het niet kon helpen dat hij zo knap was”, deelt Paul op sociale media. Volgens de wereldster had de rock-’n-rollpionier ook behoorlijk wat humor.

The Beatles coverden een aantal songs van Little Richard, waaronder Long Tall Sally. „Ik dank hem voor alles wat hij me liet zien en dat ik zijn vriend mocht zijn”, beëindigt Paul zijn herinneringen aan zijn overleden idool.