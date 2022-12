Mariah Carey's kersthit verbreekt record op Spotify

Het nummer dat al in 1994 werd uitgebracht is tijdens kerstavond wereldwijd 21.273.357 keer afgespeeld. Daarmee doet Carey het beter dan de nummers 2 en 3 op de lijst. Easy on Me van Adele staat op de tweede plek met 19.749.704 streams op een dag. Deze werd op 15 oktober 2021 uitgebracht. De klassieker Last Christmas van Wham! vult plek 3 met 19.079.817 streams, dat was net als Carey op 24 december 2022.

Twee jaar geleden haalde de zangeres het dagrecord al eens binnen. Toen werd het nummer op eerste kerstdag 2020 maar liefst 17.223.000 keer gestreamd op Spotify. Ook haalde ze dit jaar een ander record binnen. All I Want For Christmas Is You heeft namelijk vier keer bovenaan de Billboard’s Hot 100 gestaan.