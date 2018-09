Guus Meeuwis alleen maar trots

,,Vanochtend herinnerde iemand me er nog aan dat Eric Clapton inmiddels al tweehonderd keer in deze zaal gespeeld heeft. Nou die mag wel uitkijken!”, grapt de Brabander.

In ruim twintig jaar heeft Meeuwis natuurlijk al veel gezien en meegemaakt. Toch kon hij zijn ogen soms amper geloven toen hij zondagavond in de rondte keek. ,,Het verschil met Groots met een zachte G is dat we hier veel dichterbij stonden. Het publiek kon ons bijna aanraken op dit podium. In een stadion is dat een heel ander verhaal.”

Perspectief aanbrengen in zijn gedachten wil ’the day after’ nog niet echt lukken. ,,De concerten in Eindhoven hoeven niet te vrezen voor Royal Albert Hall. Dit was iets heel anders. Ik vergelijk maar met spelen in Carré, maar dan een maand, alsof je Toon Hermans bent of zo.”

