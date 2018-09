'Snoop wil in elk land ander dier in naam'

Dat heeft hij volgens Daily Star gezegd tijdens onderhandelingen over de terugkeer van zijn realityshow Snoop Dogg's Father Hood.

De zenderbazen van E! hebben Snoop Dogg, die door de jaren heen onder andere Snoopzilla, Bigg Snoop Dogg en Snoop Lion wilde worden genoemd, naar verluidt laten weten dat ze geen problemen hebben met de naamswijziging. Een van hen stelde voor dat Snoop voor elk land waar hij verblijft een andere naam met een dier erin uitkiest.

"Hij leek dat echt een goed idee te vinden en heeft zijn crew gevraagd met suggesties te komen", vertelt een topman die aanwezig was bij het gesprek. "Zoals gebruikelijk zei hij zelf niet zo veel, maar hij lachte wel constant."

Snoop Wombat

Daily Star is ook alvast aan het brainstormen geslagen. Zo zou Snoop in Brazilië bij Snoop Toucan uit kunnen komen en kan hij in Australië wellicht de naam Snoop Wombat aannemen. Mocht hij voet zetten op Antarctica, dan is Snoop Penguin volgens de Britse tabloid misschien wel een goede keuze.

Snoop Dogg werd geboren als Calvin Cordozar Broadus Jr. Sommige fans beweren dat de naam Snoop een overblijfsel is uit zijn periode bij de gewelddadige Crips-bende. Zelf zegt de 43-jarige artiest dat zijn moeder die bijnaam heeft bedacht, omdat hij haar deed denken aan de hond Snoopy uit Peanuts.