Rechter wijst verzoek vader Britney Spears af

In november 2020 werd bepaald dat beide partijen Britney’s financiën en belangen beheren, terwijl de zangeres graag alleen verder wilde gaan met Bessemer Trust Co. Haar advocaat Samuel Ingham legt zich neer bij de voorlopige uitkomst. „Het is geen geheim dat mijn cliënt haar vader niet als curator wil, maar dat is nu een andere kwestie. De bedoeling is dat beide partijen evenveel verantwoordelijkheden hebben waarbij het belang van mijn cliënt voorop staat.”

Ingham zei tevens dat Jamie en Bessemer Trust Co. een afspraak moeten maken over budgetten en met een investeringsplan moeten komen. De zaak gaat verder op 17 maart en 27 april.

Het juridische team van de zangeres meent dat vader Spears ’er slechts op uit is om zeggenschap te houden over haar bezittingen, boeken en albums’. De zangeres geeft er dan ook ’sterk de voorkeur aan dat een gekwalificeerd bedrijf wordt aangesteld om die rol te spelen.’ Jamie is sinds een mentale inzinking van zijn dochter dertien jaar geleden verantwoordelijk voor haar zakelijke en persoonlijke beslissingen. Volgens Jamie is zijn dochter mentaal niet in staat om die beslissingen zelf te maken.

Bij de rechtbank stonden opnieuw activisten van de Free Britney beweging. Ook organiseerden ze een Zoom meeting om de zaak met elkaar te bespreken. Britneys jongere zus Jamie Lynn was ook eventjes aanwezig bij de virtuele bijeenkomst.