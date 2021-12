Premium Het beste van De Telegraaf

Wim Hof bij BBC – Joseph Fiennes speelt hem in Hollywoodfilm ’Iceman’ is Nederlands nieuwste wereldster!

Door Evert Santegoeds

Wim Hof, alias de ’Iceman’, staat op het punt van internationaal succes, nu de BBC met hem een twaalfdelige serie gaat opnemen. Ⓒ ANP/HH

Zijn boek is in twintig talen verschenen, er wordt een Hollywood-film over hem gemaakt met de beroemde acteur Joseph Fiennes in de hoofdrol en zelf krijgt Wim Hof een televisieserie bij de BBC, waarvan de opnamen deze maand al van start gaan.