BN’ers steken zorgpersoneel hart onder de riem

Chantal Janzen Ⓒ ANP

Het coronavirus grijpt momenteel snel om zich heen in Nederland. Met name de provincies Noord-Brabant en Limburg zijn hard getroffen door de vele besmettingen. Ziekenhuizen krijgen meer patiënten, waardoor zorgpersoneel het steeds drukker krijgt. Bekende Nederlanders met hun roots in Noord-Limburg steken hen een hart onder de riem.