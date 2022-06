Het is hommeles tussen de OG3NE-zussen en hun vader: ’Liggen niet op één lijn’

In een statement laat Shelley aan LifeOfYvonne weten dat zij en haar zussen ’niet op één lijn’ met hun vader liggen. „Zoals je al aangaf in je berichten hebben we al veel moeten doorstaan als gezin. Daarnaast werken wij vanaf jonge leeftijd al heel nauw met onze vader, wat als familie natuurlijk niet altijd makkelijk is. Op dit moment liggen onze vader en wij niet op één lijn.”

„We hebben wat ruimte en rust nodig naar elkaar toe. Graag houden wij dit verder privé om hier een goede balans in te vinden.”

Rick Vol zou een paar dagen geleden een cryptische post op zijn Instagramaccount hebben gedeeld. In het bijschrift zou hebben gestaan: „Vaak hebben ze niet door hoeveel jij voor ze doet. En hoeveel liefde jij voor hun hebt. Ze gaan er maar vanuit dat het ’gewoon zo is’.” De post zou later weer verwijderd zijn.