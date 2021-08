Grey’s Anatomy-actrice zwanger: ’Ik was geschokt’

Volgens de 39-jarige actrice kwam de zwangerschap als een verrassing. „Ik had mezelf er mentaal en emotioneel op voorbereid dat het enige tijd zou kunnen duren voordat we zwanger zouden worden. Dus ik was echt geschokt.”

De actrice heeft nog geen idee of haar zwangerschap ook in het achttiende seizoen van de Amerikaanse ziekenhuisserie verwerkt zal worden. Ze zei wel dat ze veel steun krijgt van haar collega’s Caterina Scorsone, Chandra Wilson and Ellen Pompeo. „Ik zou me echt geen betere werkomgeving kunnen indenken.”

McCreary en haar man, regisseur Pete Chatmon, ontmoetten elkaar op de set van Grey’s Anatomy. Het koppel trouwde in 2019.