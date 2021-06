Kim Kardashian kleedt sporters Olympische Spelen

Kim vond inspiratie voor de lijn in haar jeugd, vertelt ze op Instagram. „Sinds ik tien jaar was, heb ik elk detail over de Olympische Spelen gehoord van mijn stiefvader”, zegt ze over haar inmiddels stiefmoeder Caitlyn Jenner. In 1976 won ze, toen nog onder de naam Bruce Jenner, een gouden medaille op de tienkamp. „Toen ik werd gevraagd om deel uit te maken van Team USA werd de cirkel rond.”

Voor de campagne strikte Kim een aantal Amerikaanse vrouwelijke sporters, onder wie voetbalster Alex Morgan en hordeloopster Dalilah Muhammad.