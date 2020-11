Big Brother 2020 start op 4 januari

Na de kick-off is Big Brother in Nederland iedere werkdag en op zaterdagavond te zien bij RTL 5. Daarnaast is het programma 24/7 te volgen via een livestream op Videoland.

Naast de reguliere uitzendingen en de livestream wordt ook eens per week de liveshow Big Brother: Live uitgezonden, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire.

Aan het realityprogramma doen Nederlanders en Belgen mee. Het Big Brother-huis staat in Nederland.

Big Brother werd in 1999 voor het eerst uitgezonden op Veronica. De reeks, waarin de bewoners van een afgesloten huis in Almere 24 uur per dag werden gevolgd, ontpopte zich tot een hype. De finale werd bekeken door meer dan 3,5 miljoen Nederlanders. Er volgden nog vijf, minder succesvolle seizoenen op Veronica, Yorin en Talpa.