Miley Cyrus: ’Flowers was eerst een heel droevig liedje’

Volgens Cyrus is de verschenen versie „een beetje fake it till you make it”. „Waar ik een groot fan van ben”, zegt ze. Met Flowers, dat in januari van dit jaar verscheen, scoorde Cyrus een wereldhit. In Nederland stond de zangeres wekenlang bovenaan de Single Top 100.

De zangeres bracht het nummer uit op de verjaardag van haar ex Liam Hemsworth. Dat, en de tekst van het nummer, voedde de geruchten dat Cyrus het lied over Hemsworth had geschreven. Cyrus zegt daarover dat ze geen meester hoeft te zijn in „het voor de gek houden van het publiek”. „De bom barst vanzelf”, zegt ze. In het interview met Vogue ontkent of bevestigt Cyrus niet dat het nummer over Hemsworth gaat.