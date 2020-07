De ellende van de IK VERTREK-stellen

Geteisterd door een reeks tegenslagen én de gevolgen van corona, zijn David en Gine in Alicante de wanhoop nabij. Ⓒ Telegraaf

Geen van allen zijn ze bang voor tegenslagen. Want wat hen in het nieuwe land te wachten staat, inclusief alle mogelijk denkbare rampen, hebben de deelnemers aan Ik Vertrek al dertien jaar op televisie kunnen zien. Maar dit jaar is alles anders. De coronaramp zou de stellen, die Nederland achter zich lieten om elders hun bed & breakfast-droom na te jagen, weleens fataal kunnen worden.