Cast House of the Dragon bij première in Amsterdam

House of the Dragon is gebaseerd op het boek Fire & Blood van de Amerikaanse schrijver George R.R. Martin. De serie speelt zich 200 jaar eerder af dan de gebeurtenissen uit Game of Thrones en vertelt het verhaal van House Targaryen, een van de families uit Game of Thrones. In de nieuwe serie zijn naast Smith onder anderen rollen weggelegd voor Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy en Steve Toussaint.

De presentatie van de première in Amsterdam was in handen van de bekende Nederlandse YouTuber Nikkie de Jager.