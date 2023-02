’Vrouwelijke sterren blijven weg bij tv-show Jeremy Clarkson’

Volgens tabloid The Mirror zijn de opnames van de celebrity-editie uitgesteld nadat de drie weigerden nog samen met Clarkson op tv te zijn. De verantwoordelijke zender ITV meldde vorige maand alleen dat er voorlopig niet gefilmd werd vanwege een „planningsprobleem”. Een bron zegt tegen The Mirror dat het „chaos” achter de schermen was toen de sterren zich terugtrokken en dat ITV geen andere keus had dan het programma uit te stellen.

Who Wants To Be A Millionaire is de Britse versie van VriendenLoterij Miljonairs, dat in Nederland door RTL 4 wordt gemaakt. In de sterrenaflevering kunnen beroemdheden geld winnen voor een goed doel naar keuze.

Excuses

In zijn column in The Sun schreef Clarkson dat hij Meghan met elke vezel in zijn lijf haat en dat ze naakt door de straten zou moeten lopen terwijl ze wordt bekogeld met uitwerpselen. De tv-maker schreef ook dat alle mensen van zijn leeftijd zo over haar zouden denken. The Sun kreeg na publicatie van het artikel duizenden klachten.

Clarkson ging vanwege de kritiek openlijk door het stof en bood Harry en Meghan zijn excuses aan.