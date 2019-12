Geheimen mysterieuze Melania blootgelegd

Van een Sloveense met weinig toekomst tot first lady van Amerika. Natuurlijk leent het leven van Melania Trump tot, opnieuw, een biografie. In de laatste editie verrassend nieuwe feiten. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images

Ze is misschien wel één van de meest mysterieuze first lady’s die Amerika ooit gekend heeft: MELANIA TRUMP. Opgegroeid in grauw Oost-Europa, een dame van de wereld geworden dankzij haar modellencarrière en inmiddels al bijna drie jaar lang presidentsvrouw. Er is al veel over haar gezegd en geschreven, maar een nieuwe - niet geautoriseerde - biografie, zou toch weer nieuwe onthullingen aan het licht brengen.