Kim Kardashian erkent na jaren: ’Superwanhopig zocht ik de paparazzi op’

Kim Kardashian in de beginjaren van hun realityserie aan het shoppen op Robertson Boulevard, waar de paparazzi rondhangen Ⓒ Getty Images

Ze was een van de eersten die wereldfaam kreeg zonder dat mensen wisten wat Kim Kardashian nou precies deed of kon. Zichzelf steeds weer in de schijnwerpers plaatsen, dat was in elk geval een onmiskenbaar talent. De nu succesvolle zakenvrouw en advocatenstudent is er vaak van beschuldigd zelf de paparazzi te bellen en hoewel dat volgens haar niet waar was, onthult ze wel welke andere trucs ze gebruikte om in de spotlights te komen.