Gordon: ’Gebrek aan hulp heeft mij het meest gebroken’

Dat schrijft hij op zijn Facebookpagina, waar hij ook verder ingaat op de gewelddadige roofoverval in zijn huis. „Een ding vraag ik me wel af, als iemand reddeloos verloren op straat smeekt om de politie te bellen, dat auto's en fietsers gewoon doorrijden............Ik geloof dat dat mij het meeste heeft gebroken van alles wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt.” Hij bedankt de agenten die hem hebben geholpen die nacht, dan ook hartelijk voor hun hulp.

Meer dan zevenduizend fans betonen hun meeleven. Veel van hen reageren geschokt op het gebrek aan hulp dat hij ontving. „Belachelijk dat iedereen gewoon doorreed”, reageert een fan die garandeert dat zij te hulp was geschoten als ze er was geweest. Een ander kan ook niet uit over ’de mentaliteit van tegenwoordig’. „Walgelijk gewoon. Denk dat de oudere generatie wel te hulp was geschoten ik zou het in ieder geval wel doen.” Velen spreken over een ’rare’ en ’veranderde’ wereld, maar steken hem ook een hart onder de riem. „Heel veel sterkte man, maar blijf geloof houden in het feit dat de meeste mensen niet zo zijn.”

De televisiepresentator is zaterdagnacht in zijn eigen appartement in Amsterdam-Zuid ernstig mishandeld en beroofd van pinpas, creditcards en dure sieraden waaronder een Rolex-horloge. Gordon werd bij de beroving vastgebonden, met de dood bedreigd en kreeg een mes op zijn keel.

Hij laat in het bericht ook weten dat hij inmiddels traumatherapie heeft en zich lichamelijk ’op zich goed voelt’. „Ik ben blij dat ik nog leef, Carpe Diem. Time out nu.”