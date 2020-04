Victoria Beckham: ’Slechtste week ooit’

Ⓒ Getty Images

Samen met haar man DAVID heeft voormalig Spice Girl VICTORIA BECKHAM haar schaapjes aardig op het droge. Het glamourpaar - met villa’s over de hele wereld, hij een eigen voetbalclub en zij een eigen modebedrijf - heeft een geschat vermogen van zo’n vierhonderd miljoen euro. Toch doet Victoria nu een beroep op Britse staatssteun om haar te helpen haar bedrijf in leven te houden. Een beslissing die haar op nogal wat kritiek komt te staan. Victoria: ,,Dit was de slechtste week uit mijn leven.’’