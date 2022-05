Skelet bloeddorstige dinosauriër Jurassic Park voor 12,4 miljoen geveild

Het skelet is van een Deinonychus antirrhopus. Dit was een snelle vleeseter die in groepen joeg en zijn prooi greep met de vogelachtige klauwen aan zijn achterpoten. Het beest dankt zijn wetenschappelijke naam ook aan die klauwen: Deinonychus betekent ’afgrijselijke klauw’. In Jurassic Park (1993) worden de bloeddorstige jagers Velociraptors genoemd, omdat Michael Crichton, de auteur van het boek waarop de film is gebaseerd, dat dramatischer vond klinken, schrijft The New York Times. Velociraptors zijn echter veel kleiner dan de monsters in het verhaal van Crichton.

Dankzij Jurassic Park is Deinonychus antirrhopus een van de bekendste dinosauriërs, maar als fossiel is het een van de meest zeldzame. Het skelet dat donderdagavond werd verkocht, Hector genaamd, geldt met 126 originele botten als het meest complete ooit gevonden, meldt Christie’s. Het was eigendom van een privéverzamelaar. Wie de nieuwe eigenaar is van Hector heeft het veilinghuis niet bekendgemaakt.