Woeste ex-vrouw R. Kelly dreigt tv-zender aan te klagen

Andrea meent dat de zender met oude beelden van haar een nieuwe documentaire probeert te promoten, terwijl ze helemaal niet te zien is in die nieuwe serie. Dit meldt Page Six. Ze heeft gedreigd de zender aan te klagen, waarop uitvoerend producent Brie Miranda Bryant namens Lifetime heeft gereageerd. „Het klopt dat er beelden in de trailer te zien zijn van Andrea die we eerder hebben gemaakt, maar ze is niet te zien in deel 2. Wij hopen dat ze begrijpt waarom we dat hebben gedaan als ze de docu in z’n geheel ziet.”

Andrea is ook boos op de zender vanwege het feit dat ze volgens haar weinig nazorg hebben gepleegd nadat de documentaire over haar ex-man uitkwam. Ook dat spreekt Bryant tegen. „Er waren twee therapeuten aanwezig bij wie de dames die hun verhaal op camera deden stoom af konden blazen. We hebben juist ontzettend veel rekening gehouden met hun gevoelens.”

Volgens de uitvoerend producent was het Andrea die de boot afhield na afloop. „We hebben haar meerdere keren uitgenodigd om bij elkaar te komen en met alle andere vrouwen te praten, maar dat wilde ze niet.”

Momenteel is R. Kelly volop in het nieuws. De rapper wordt ervan verdacht in 1994 een medewerker van de overheid te hebben omgekocht om de destijds 15-jarige Aaliyah een vals identiteitsbewijs te bezorgen, zodat hij met haar kon trouwen. Op dat moment was hij 27 jaar. Woensdag heeft hij in de rechtbank verklaard onschuldig te zijn.