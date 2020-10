Madonna wilde niet met David Guetta samenwerken vanwege sterrenbeeld

De presentatoren speelde een spelletje met de muziekproducent, waarbij zij moesten raden of iets dat hij vertelde waar was of niet. Toen Guetta met de anekdote over Madonna op de proppen kwam, leek het dan ook of hij deze verzonnen had. Maar na afloop liet de dj weten dat dit echt was gebeurd.

„Ik heb jaren geleden een remix voor Madonna gedaan”, vertelde hij over Revolver uit 2009. „Daar heb ik een Grammy voor gewonnen. Ze belde me daarna, vertelde me dat ze de remix geweldig vond en stelde voor dat ik haar volgende album zou produceren.”

Tijdens een lunch ging het echter mis. „We hadden het over van alles; de muziek, wat ze met het album wil. We waren met z’n tweeën, het was heel relaxed. We besloten dat we dit willen doen, en hadden het erover wanneer we konden beginnen. En toen vroeg ze me naar m’n sterrenbeeld. Ik vertelde dat ik een Schorpioen ben. Haar hele blik veranderde en ze zei: sorry, dan kunnen we niet samenwerken. Het was leuk je te ontmoeten. Dag.”