Dolly Dots maken comeback met nieuwe single

„Wat was het heerlijk om na al die jaren samen terug te zijn in de studio. Are You With Me sluit naadloos aan bij hoe wij deze mooie reeks optredens beleven. Jullie zijn een grote warme deken en maken deze tour tot één groot feest!”, laat de meidengroep weten.

De Dolly Dots, die tussen 1979 en 1988 grote successen boekten, kondigden vorig jaar januari hun comeback aan. Vanwege de coronacrisis werd de theatertour echter uitgesteld. Vorige week begon deze alsnog.