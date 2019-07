Jeroen Krabbé: Rutger was een einzelgänger

Het tweetal speelde in 1977 de hoofdrollen in de klassieker Soldaat van Oranje. De film betekende voor beide acteurs een springplank naar Hollywood. „We hebben zo onwaarschijnlijk hard aan die film gewerkt”, herinnert Krabbé zich. „En het succes was eclatant. Als je samen zoiets meemaakt, schept dat een heel bijzondere band die je nooit meer kwijtraakt.” Later speelden de twee acteurs nog samen in Spetters, ook van Paul Verhoeven.

Hauer was bij uitstek een filmacteur, stelt Krabbé. „Hij was geboren voor de camera, de camera hield van hem. Ik heb ook met hem op het toneel gestaan, maar daar viel hij veel minder op. Zette je hem echter op een filmset, en alle blikken in de ruimte richtten zich meteen op hem. Hij had een ’presence’ die je maar zeer zelden bij acteurs ervaart.”