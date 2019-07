’Imanuelle Grives moet in álle gevallen de waarheid spreken’

Dat stelt imagodeskundige Zabeth van Veen van het bureau Imagomatch. Grives werd dit weekend aangehouden op het Belgische dancefestival Tomorrowland met een grote hoeveelheid drugs. Zij wordt vrijdag voorgeleid. Volgens haar advocaat bereidde zij zich voor op een rol.

„Het is een onwaarschijnlijk verhaal”, vindt Van Veen. „Waarom nam ze geen vitaminepillen, dat had ongetwijfeld net zo realistisch gevoeld? Doet elke acteur die in een drugsdrama speelt dit?” Maar ook als het wel waar is, dan moet Grives details geven en met harde bewijzen komen die haar verklaring staven. „Haar versie van de werkelijkheid wekt nu alleen maar meer vragen op. Welke filmrol dan, voor welke maatschappij? Met dit soort halfslachtige antwoorden zorg je er alleen maar voor dat journalisten en fans dóór gaan graven.”

Verkeerde vrienden

Van Veen vindt het mogelijke scenario waarin Grives’ geldproblemen had en verkeerde mensen tegenkwam, waarschijnlijker. „Ik weet niet wat een acteur in Nederland verdient”, suggereert Van Veen. „Maar ik zie dat ze de afgelopen tijd niet veel lijkt te hebben gedaan. Ik kan mij de situatie wel voorstellen waarin je dan wordt verleid tot verkeerde keuzes. Maar ook in dat geval kan alleen een eerlijk verhaal je redden. Anders is er vroeger of later altijd wel iemand die je heeft gezien of die iets weet en gaat praten.”

Het valt de imagodeskundige wel op dat de hele drugsgeschiedenis erg tegenstrijdig is met het beeld dat zij op basis van berichten in de media van Grives heeft gekregen. „Ze lijkt heel serieus met haar vak bezig te zijn”, legt Van Veen uit. „Ze is een goede actrice, en ze lijkt heel gezond te leven. Ze heeft haar lichaam voor de rol in Vechtershart bijvoorbeeld enorm afgetraind. En Imanuelle heeft rechtvaardigheid hoog in het vaandel staan. Dat strookt niet met dit soort acties.”

’Wees schuldbewust’

De kans lijkt klein dat Grives in België onder een celstraf uit kan komen. Of de actrice daarna haar carrière weer kan oppakken, hangt helemaal van haar gedrag af. „Wees schuldbewust, erken dat je fouten hebt gemaakt”, adviseert de imagodeskundige.

„Speel in op de empathie van de kijkers en van de castingbureaus en de regisseurs. Dan zijn er zeker wel weer mogelijkheden voor een vervolgcarrière. Tenzij er nu nog zaken zijn die wij niet weten; dat er bijvoorbeeld mensen zijn overleden door haar pillen te slikken. Dan wordt het verhaal nog een stuk gecompliceerder dan het nu toch al voor haar is.”