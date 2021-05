Martin Garrix maakt samen met Bono en The Edge het officiële EK-lied

Dat heeft de dj dinsdag onthuld op Instagram. Het nummer heeft de titel We Are The People We’ve Been Waiting For gekregen en komt op 14 mei uit.

Garrix plaatste bij de aankondiging een foto waarop hij samen met Bono en The Edge staat.

Dat Garrix de officiële titelsong zou verzorgen werd al in 2019 bekend. Vorig jaar hintte hij op een grote samenwerking. „Misschien wel de grootste naam ooit”, zo zei hij destijds. „Het slaat helemaal nergens op.”