Lach en een traan

In de maneschijn...

Eén keer per maand is het volle maan. Kun je niet slapen? Dan is een vollemaanwandeling van Staatsbosbeheer misschien een idee. Dit weekeinde is het weer zover, dan staat de zogeheten IJsmaan aan de hemel, in deze normaal gesproken koudste en guurste periode van het jaar. Met een beetje geluk wordt de wandeling door het mystieke maanschijnsel verlicht. De IJsmaan staat wel symbool voor een moment van bezinning. De natuur lijkt stil te staan: wat boven de grond uitsteekt - bomen, struiken en sommige vaste planten - is in rust. Het weer kan vredig zijn of juist zeer turbulent, met sneeuw- en hagelbuien, maar op de natuur heeft het geen of nauwelijks vat.

In het Drents-Friese Wold neemt een gids van Staatsbosbeheer je zaterdag (19-21:30 uur) mee door in stilte gehulde Kale Duinen, een uniek stuk stuifzand en over door de maan verlichte velden. Op zondag (19:30-21:00 uur) is er een wandeling door Nationaal Park De Groote Peel, op de grens van Limburg en Noord-Brabant, én tevens een begeleide tocht in het Buitencentrum Boomkroonpad in de Drentse boswachterij Gieten-Borger over de Hondsrug (19-21:00 uur).

Info: staatsbosbeheer.nl

Feest voor filmfans

De glamour van Hollywood proef je ook in ons kikkerlandje. Diverse bioscopen in ons land organiseren op zondag 9 februari, de datum waarop in Amerika de Oscars worden uitgereikt, speciale Oscar-evenementen. Zo vertoont The Movies in Amsterdam de hele middag en avond alle voor Best Picture genomineerde films, zoals The Irishman, Once upon a time in Hollywood en Joker, die in niet minder dan 11 categorieën kans maakt op het felbegeerde gouden beeldje. Ook kan je deelnemen aan de Oscars Filmquiz.

In filmhuis LantarenVenster in Rotterdam kunnen de filmfans eveneens hun kennis testen tijdens de DialQ Filmquiz. En ook hier worden alle kanshebbende films, van Little Women tot Parasite, vertoond. Bovendien kun je tot in de late uurtjes blijven, want vanaf 02:00 uur kunnen de ware cinefielen samen de live-uitzending van het Oscargala bekijken. Trek je gala-outfit maar uit de kast, want dat wordt genieten van de hilarische en soms tranentrekkende dankwoorden en de oogverblindende japonnen van Renee Zellweger (Judy), Charlize Theron (Bombshell) en Scarlett Johannson (Marriage Story).

Lichtpuntjes voor China

In China valt momenteel niet zoveel te lachen, integendeel. Maar in Ouwehands Dierenpark zijn ze nog altijd blij met hun reuzenpanda’s Xing Ya en Wu Wen die ze te leen hebben uit dit land en die mogelijk een nakomeling hebben verwekt.

Het dierenpark is nog tot eind deze maand gehuld in sfeervol licht voor het China Light Festival. Een route door het park voert je langs 32 sprookjesachtige locaties met honderden magische lichtkunstobjecten.

Voor openingstijden en entree: ouwehand.nl

Kwetsbare mannen

Vroeger hadden sommige mensen een schilderijtje aan de wand met een ’huilend zigeunerjongetje’. Dit fenomeen inspireerde fotograaf en acteur Noah Valentyn tot een eigentijdse fotoserie over de emoties van de jonge, moderne man. In Fort Kijkduin zijn 33 levensgrote portretten te zien van sterke mannen die hun kwetsbaarheid durven tonen, onder de titel Crying boys.

De man van vroeger moest zijn verdriet voortdurend wegstoppen en stoer zijn. De eigentijdse man toont zijn kracht juist in het delen van zijn emotie. Dat is het verhaal dat Noah Valentyn met zijn beelden wil vertellen: welke ideale en leuke man wil je anno 2020 zijn?

Hij zocht naar de man met trots, empathie, initiatief, kracht en kwetsbaarheid. Voor zijn camera poseerden onder anderen collega’s als Ferry Doedens en Sjors van der Panne. Voor Valentyn, die bekend werd door zijn rollen in o.a. Gooische Vrouwen, GTST en Het Schnitzelparadijs, is de expositie een nieuwe, creatieve weg.

Gluren en genieten

Dol op zowel Funda als het theater? Dan biedt Gluren bij de Buren de perfecte combinatie. In 23 steden worden zondagmiddag allerhande woonkamers omgebouwd tot intieme podia voor lokaal talent. Rappers, dichters, balletdansers, kleinkunstenaars, bandjes en zelfs complete koren treden aan om hun kunsten te vertonen. De een timmert nog hard aan de weg om ontdekt te worden, de ander doet het puur voor de lol.

Ga in Hilversum bijvoorbeeld luisteren naar de kleinkunstliedjes van cabaretier Boy Scholte die in de jaren tachtig deel uitmaakte van de cabaretgroep Non Stop of kom in Alphen aan den Rijn met de hele familie genieten van de Kinderband. Wat je ook gaat zien, het is hoe dan ook een leuke manier om kennis te maken met je buren. Er zijn deze editie zo’n 1300 gratis toegankelijke mini-podia te bezoeken.

Info: glurenbijdeburen.nl

Talent 60+

In Zaandam staat ondertussen diezelfde middag voor de vijfde keer de getalenteerde zestigplusser uit de regio in het spotlicht. Zaans Zilver is inmiddels een begrip met een jaarlijks terugkerend programma vol zang, muziek, dans en theateracts in het Zaantheater. Zaankanters krijgen de kans om te schitteren op het grote podium. Diva Daisy, gespeeld door José op ’t Zand, bereidt zich voor op haar optreden als leading lady van de revue, evenals de 96 zangers, muzikanten, dansers, acteurs en actrices. Met elk hun eigen beweegredenen betreden zij het podium en vertellen zij hun verhaal. Het belooft weer een bijzondere middag te worden.

Info: zaantheater.n