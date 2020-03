GTST stopt half mei door coronavirus

Dit betekent dat niet alle geplande afleveringen van deze reeks kunnen worden gedraaid. RTL verminderde het aantal afleveringen per week eerder al naar vier stuks, om op de eerdere coronamaatregelen te anticiperen. Maar zoals het er nu naar uit ziet, wordt onverwacht half mei al de laatste aflevering uitgezonden.

Eerder stelde de zender te hopen na 6 april, de eerdere deadline waarop het verbod op bijeenkomsten en evenementen zou aflopen, weer te kunnen gaan draaien en de verloren tijd in te kunnen halen. RTL was maandagavond niet voor commentaar bereikbaar. In principe stond de laatste aflevering van dit jubileumseizoen pas eind juni gepland.